Pastorino (Lista Orlando): “Villa Scassi e Galliera rischiano di essere inglobati nel San Martino”

Genova. “Quello che sta accadendo in queste ore attorno al Galliera conferma esattamente ciò che denunciamo da tempo: la riforma sanitaria voluta dalla destra ligure è una riforma costruita male, senza una vera programmazione territoriale e ospedaliera, senza un confronto serio con operatori e professionisti, e con il risultato di generare solo caos e tensioni”. Così il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa.

“Le dichiarazioni poi ritirate della direttrice generale Calamai – aggiunge – non sono un incidente isolato. Sono piuttosto la spia di un’impostazione che evidentemente circola da tempo: quella di una riforma pensata per concentrare progressivamente sul San Martino le attività di più alta intensità, relegando Galliera e Villa Scassi a un ruolo residuale, quasi di media e bassa intensità. Se fosse davvero questa la direzione, saremmo davanti a un errore gravissimo. Perché Galliera e Villa Scassi non sono ospedali di serie B. Sono presidi che in alcune specialità, anche sulla base di dati oggettivi e indicatori qualitativi e quantitativi, ottengono performance di assoluto rilievo, in alcuni casi persino superiori a quelle del San Martino”.

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