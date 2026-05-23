PD Varazze, congresso all’unanimità: eletti Parrinello e Alluto

Varazze. Questa mattina, presso il circolo del Partito Democratico di Varazze, si è svolto il congresso cittadino e provinciale per l’elezione dei nuovi segretari. L’esito del voto ha portato all’elezione all’unanimità di Emanuele Parrinello come segretario provinciale e Giulio Alluto come segretario cittadino.

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre presentata la linea politica che il circolo intende seguire in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, con un intervento programmatico che delinea visione, alleanze e priorità per la città.

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