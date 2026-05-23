Rapallo: sciame d’api attirata da barca a vela; i diportisti si tuffano in mare

Nella tarda mattinata, una barca a vela in navigazione nel Golfo Marconi, tra Rapallo e Santa Margherita, ha attirato l’attenzione di uno sciame d’api che cercava probabilmente un posto in cui nidificare. Secondo una testimonianza i diportisti si sarebbero lanciati in mare d’istinto per evitare di essere punti, senza per altro predisporre la “scaletta” per poter risalire a bordo. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che, con l’aiuto di ormeggiatori del porto Carlo Riva, hanno provveduto a rimorchiare l’imbarcazione e trasportare i diportisti a terra. Trattandosi di api, specie a rischio estinzione, è stato contattato un apicoltore in grado di attirare lo sciame in un’arnia . In porto si sono recati i soccorritori della Croce Rossa di Santa Margherita per un diportista che ha però rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Foto: il porto Carlo Riva

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