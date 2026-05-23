Ripascimento compiuto a Tragagià: “Portare la diga sott’acqua non ha creato gli effetti sperati”

I lavori di ripascimento della spiaggia di Tragagià a Monterosso stanno per concludersi, realizzati spostando nottetempo la stessa sabbia già presente e accumulata dalle mareggiate sul lato a ponente della baia, senza l’ apporto di nuovo materiale proveniente dall’esterno. “Questa scelta ha permesso di ottenere una spiaggia naturale con materiale sicuramente compatibile, semplificare le procedure, ridurre il disagio dovuto al passaggio dei mezzi e contenere i costi che sono stati di 23.058 euro di cui 11.876,75 finanziati dalla Regione – fa sapere l’amministrazione comunale -. Non si tratta di un intervento risolutivo, ma ci auguriamo che si mantenga almeno per la stagione balneare”.

Le opere per modificare il paraggio costiero intraprese negli scorsi anni non hanno “prodotto i risultati sperati” secondo il Comune di Monterosso. Tra queste lo spostamento del pennello di Tragagia più a levante e l’affondamento sotto alla linea d’acqua della diga “punto di riferimento per molte nuotate e soprattutto fondamentale per proteggere la nostra amata Tragagia dai marosi” .

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