Sarzana Doc incontra i muscoli del Golfo e le carni della Lunigiana

Torna “Sarzana Doc”, la manifestazione dedicata al vino e alle eccellenze gastronomiche del territorio che il 13 e 14 giugno animerà il centro storico di Sarzana fra via Gramsci, via Bertoloni e piazza Luni, confermando una formula che negli ultimi anni ha raccolto un crescente consenso da parte del pubblico e degli operatori. In questa edizione saranno una ventina le cantine presenti che offriranno degustazioni e percorsi enogastronomici che accompagneranno residenti e visitatori dalle 18 alle 23. Dopo il buon riscontro ottenuto anche dall’edizione autunnale organizzata nella consueta location, il Consorzio Sarzana Vitae rilancia dunque puntando sulla continuità ma anche su alcune novità, a partire dal potenziamento dell’area food. “Cerchiamo sempre di migliorarci – spiega il presidente Alessandro Ferrarini – e questa nuova edizione rappresenta un ulteriore passo avanti per un progetto che in tre anni è cresciuto molto di pari passo con il Consorzio. Oggi contiamo circa novanta associati e vedere la partecipazione di venti cantine, tra nuovi ingressi e aziende storiche, significa che il lavoro svolto sta dando risultati importanti. Questo anche grazie al sostegno dell’Amministrazione che ci fa sempre sentire la propria vicinanza, alla banca BVLG e tutti gli sponsor, e soprattutto ai volontari del nostro gruppo che svolgono un lavoro fondamentale”.

Fra i protagonisti della manifestazione ci saranno alcune delle realtà vitivinicole più conosciute del territorio e non solo: Bosoni, Lambruschi, Terenzuola, Il Cigno, Castelli di Bolano, Beatrice Maloro, Zangani, Sassarini, Consorzio Cinque Terre, Villa Di Negro, Cà du Ferrà, Podere Lavandaro, Tenuta La Ghiaia, Cantine di Nonno Pescetto, Sodini, Incandia Bio, Arrigoni, Rubiano, Francesca Pascale e Calevro. Per partecipare alle degustazioni sarà possibile acquistare il calice al costo di 3,50 euro, per poi accedere al percorso di degustazione dedicato ai vini proposti dalle aziende presenti.

Accanto alle degustazioni di vino troverà spazio, come detto, anche una proposta gastronomica legata al territorio. Saranno infatti presenti i Mitilicoltori spezzini, che proporranno i loro muscoli in un truck-food dedicato ai prodotti del mare, ai quali si unirà anche il macellaio lunigianese di Aulla Nicholas Lombardi, titolare de “La Fettina”. Una formula pensata per ampliare l’offerta senza influire sulle attività di ristorazione del centro storico. Confermata inoltre la presenza delle ostriche, che già nelle precedenti edizioni avevano riscosso un ottimo successo fra il pubblico.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al commercio Luca Ponzanelli, che ha evidenziato il valore della continuità degli eventi nel centro storico cittadino. “Ringrazio il Consorzio perché la sua presenza costante è importante per il centro storico. È positivo vedere iniziative che vengono confermate e altre nuove che vengono introdotte. La partecipazione di venti cantine dimostra che questa manifestazione funziona e che il format piace”. Inevitabile anche un pensiero rivolto a Giulia Coloru, amatissima figura del tessuto commerciale cittadino mancata il mese scorso. “Ci mancherà molto – ha detto – perché anche in questi giorni avrebbe partecipato sacrificando il proprio tempo per la città. Cercheremo sempre di ricordarla come esempio di impegno quotidiano”. Infine uno sguardo al futuro: “L’auspicio è quello di poter portare questa ed altre iniziative a Marinella con il sostegno delle associazioni di categoria”.