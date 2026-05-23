Sport e scuola, all’istituto Ferraris Pancaldo il convegno conclusivo di “Play to stay”

Savona. Il convegno S.A.L.T.A. chiude il progetto europeo “Play to Stay” con una mattinata di riflessioni, testimonianze e un messaggio chiaro: nessuno deve restare indietro. Si è tenuto ieri mattina nell’aula “Borsellino” dell’Istituto Ferraris Pancaldo il convegno conclusivo di S.A.L.T.A. (Salute, Autonomia, Libertà, Territorio, Apprendimento), progetto finanziato dai fondi FSE Regione Liguria nell’ambito del programma UE 2021/2027, sotto il titolo emblematico “Play to Stay”: giocare per restare. Restare a scuola, restare nel gruppo, restare in corsa nella vita.

Una mattinata densa di emozioni e contenuti, che ha tracciato un bilancio delle attività sportive svolte dagli studenti dell’istituto insieme ai ragazzi di ISFORCOOP, capofila del progetto: rugby, equitazione, arrampicata, vela e trekking. Discipline diverse, un unico filo conduttore, la convinzione, ormai suffragata da ricerche e confermata dall’esperienza sul campo, che lo sport sia uno dei più potenti antidoti alla dispersione scolastica. Circa cento studenti hanno assistito all’evento, protagonisti e testimoni di un percorso che li ha visti crescere dentro e fuori dall’aula.

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