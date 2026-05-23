Stillitano alla Spezia ad inizio settimana, ma la data del ritorno ancora non è chiara

Non tornerà alla Spezia nemmeno questo week-end, Charlie Stillitano. Il presidente dello Spezia sarebbe dovuto arrivare nel Golfo giovedì, ma una tempesta che ha colpito la costa est degli Stati Uniti ha negato la partenza all’italo-americano, bloccato per ore negli aeroporti newyorchesi. Stillitano ha poi cercato un altro volo che gli permettesse di arrivare il prima possibile in Italia, ma tra i tanti viaggi cancellati in questi giorni e l’avvicinarsi del Memorial Day di lunedì, il presidente non ha ancora trovato un aereo che possa permettergli di tornare in Italia. Lo farà, in ogni caso, ad inizio prossima settimana. Con più di sette giorni di ritardo e quando si entrerà nella terza settimana dalla retrocessione del club.

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