Tragedia delle Maldive, in Italia le salme dei sub: lunedì l’autopsia

Italia. Sono rientrate in Italia oggi, poco dopo le 13, con un volo di linea della Turkish Airlines, le salme di Monica Montefalcone, biologa e professoressa dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, studentessa di Ingegneria, l’assegnista UniGe Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, biologo da poco laureato allo stesso ateneo.

Sono quattro delle cinque vittime dell’incidente nella grotta di Alimathaa. Il cadavere del capobarca, Gianluca Benedetti, trovato per primo all’ingresso dell’anfratto, era stato rimpatriato nei giorni scorsi.

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