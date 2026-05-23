Un settore dedicato a piante medicinali e tradizionali all’orto botanico di Montemarcello

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo settore etnobotanico dell’orto botanico di Montemarcello, recentemente ripristinato e dedicato alle piante medicinali e alla tradizione popolare. L’iniziativa, inserita nel programma del Maggio dei Parchi, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione di uno dei luoghi naturalistici più significativi del promontorio del Caprione. L’orto botanico, riaperto nel luglio 2025 dopo anni di chiusura e degrado, è tornato a essere un presidio di tutela ambientale e divulgazione scientifica grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale di Ameglia e alla collaborazione con il Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara. La riapertura ha segnato un momento decisivo per il rilancio del promontorio, con interventi mirati al ripristino dei percorsi, alla cura della vegetazione e alla valorizzazione delle specie autoctone.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore ai lavori pubblici Nicolas Cervia, l’assessore alla scuola Sara Castagna, la presidente del Parco Eleonora Landini e le rappresentanti dell’associazione Aquilegia, che gestisce l’orto botanico. Nel corso della mattinata è stato anche presentato il nuovo logo, scelto attraverso un voto che ha coinvolto tutti i bambini delle scuole amegliesi, rafforzando il legame tra il luogo e la comunità. “La sinergia tra le istituzioni è stata di fondamentale importanza – ha dichiarato l’assessore Cervia – e il lavoro svolto, dopo gli investimenti dell’amministrazione comunale, sta iniziando a dare i suoi frutti. Continuiamo a implementare il progetto con ulteriori interventi per il rifacimento delle bacheche e della segnaletica, con l’obiettivo di rendere l’orto botanico sempre più centrale nel cuore del Caprione”.

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