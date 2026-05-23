Verso Lecce – Genoa, De Rossi: “Andremo con rispetto, non faremo una scampagnata”

Genova. Domenica sera il Genoa va a Lecce per l’ultima di campionato. Una partita che per i salentini è decisiva per la salvezza. Daniele De Rossi nell’ultima conferenza stampa pre-gara della stagione ha specificato l’animo con cui la squadra arriva alla partita. Due anni fa Di Francesco retrocesse per la prestazione della Roma che allenava proprio De Rossi: “Non voglio una prestazione per causare retrocessione o salvezza di nessuno. Faccio il mio lavoro in maniera seria e i giocatori pure. Penso che le retrocessioni arrivino dopo un percorso lungo trentotto partite, non all’ultima giornata. Sicuramente ci troviamo in una situazione particolare, delicata. Andremo con grande rispetto del campionato, della Cremonese, del Lecce, di persone che comunque vivono questo lavoro come ci viviamo noi. Sappiamo benissimo come ci si sente quando si sta in bilico tra la grande gioia e la grandissima delusione. Andremo lì e faremo la nostra partita senza pensare a chi arriva di fronte e al fatto che saranno disperati. Come lo dicevo di noi quando eravamo alla ricerca dei punti, quando sei all’ultima di campionato e una vittoria ti salva, ovviamente sei disperato per cercare di ottenerla. E non starò lì a guardare i rapporti, forti, che ci sono personalmente tra me e alcune persone del Lecce”.

Tra i giocatori che hanno giocato poco, ma quando sono stati in campo hanno portato la squadra a giocare meglio, c’è Masini (qui la nostra intervista): “Non so quanto siano reali questi numeri che dicono che con Patrizio tiriamo più in porta, dipende anche da quanto gioca. Lui fa giocare bene chi gli è vicino perché copre più campo, più spazio, più chiusure, chiude le traiettorie. Chi è accanto a lui può occuparsi più del suo, gioca per due. È un giocatore che ti fa attaccare, ti fa ottenere azioni offensive perché spera in palle in cui altri non credono più. È importantissimo per noi, ha giocato partite decisive in momenti decisivi. L’ultima partita forse l’avrei dovuto fare entrare, al di là del discorso tecnico, proprio per quello che lui ci ha dato. Però stavo lì, ero preso, non volevo sostituire Amorim subito dopo l’errore. Non mi piaceva levare un ragazzo giovane subito dopo l’errore. Quindi ho cambiato un po’ di piani in corsa. Masini rimarrà con noi, sarà ancora importante. Non ha meno qualità di altri, le ha diverse e caratteristiche diverse. Ci fa bene, ci aiuta in maniera diversa. Penso che in una rosa sia importante avere giocatori che non siano tutti uguali, ma non sono d’accordo sul fatto che senza di lui costruiamo di meno”

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