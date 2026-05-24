A Rovegno la commemorazione del partigiano Aldo Gastaldi “Bisagno”

Rovegno. La comunità della Val Trebbia si è riunita domenica per commemorare Aldo Gastaldi, il comandante “Bisagno”, medaglia d’oro al Valor Militare e guida della Divisione Cichero.

Aldo Gastaldi, sotto il nome di battaglia “Bisagno”, divenne il simbolo di una Resistenza apartitica, fondata sul rispetto della dignità umana e sulla disciplina morale. Fervente cattolico e comandante amato dai suoi uomini, Gastaldi impose ai suoi partigiani un codice di condotta rigorosissimo (il celebre “Codice Cichero”), volto a proteggere le popolazioni civili e a garantire la giustizia.

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