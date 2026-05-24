Al terminal crociere la premiazione dei concorsi scolastici “Storie di Mare” e “Il mio Mare del Futuro”

Il Comune della Spezia, Baglietto e Confindustria La Spezia, hanno organizzato la cerimonia di premiazione dei concorsi scolastici intitolati “Storie di Mare” e “Il mio Mare del Futuro”. Si tratta di un progetto didattico che ha coinvolto direttamente gli alunni delle scuole elementari e medie del territorio comunale, focalizzandosi sulla valorizzazione del patrimonio marittimo e sulla riflessione ambientale.

L’evento conclusivo si svolgerà domani, lunedì 25 maggio, presso il Terminal Crociere della Spezia, con inizio programmato per le 10.30. Durante la mattinata verranno presentati i lavori degli studenti e consegnati i riconoscimenti previsti per i due contest, incentrati rispettivamente sulla narrazione e sulle arti visive applicate al tema del mare.

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