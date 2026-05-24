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Albenga, grande partecipazione per la presentazione del romanzo “La Capofamiglia”

Albenga, grande partecipazione per la presentazione del romanzo “La Capofamiglia”

Generico maggio 2026

Albenga. In una calda giornata dal clima tipicamente estivo, il Chiostro Ester Siccardi di Albenga ha ospitato un pubblico numeroso e attento per la presentazione del romanzo “La capofamiglia”, edito da VersoAltrove e scritto dalla giornalista Mary Caridi. Un appuntamento che arriva dopo l’intervista dell’autrice al TG3 Rai regionale e la recente partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’evento è stato introdotto da Marisa Scola dell’Associazione Vecchia Albenga, che ha presentato la giornalista Maria Gramaglia, protagonista del dialogo con l’autrice. I momenti salienti dell’incontro sono stati accompagnati dalle letture di Simonetta Pozzi, con accompagnamento musicale alla chitarra di Enzo Caridi.

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