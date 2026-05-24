Albenga, grande partecipazione per la presentazione del romanzo “La Capofamiglia”

Albenga. In una calda giornata dal clima tipicamente estivo, il Chiostro Ester Siccardi di Albenga ha ospitato un pubblico numeroso e attento per la presentazione del romanzo “La capofamiglia”, edito da VersoAltrove e scritto dalla giornalista Mary Caridi. Un appuntamento che arriva dopo l’intervista dell’autrice al TG3 Rai regionale e la recente partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’evento è stato introdotto da Marisa Scola dell’Associazione Vecchia Albenga, che ha presentato la giornalista Maria Gramaglia, protagonista del dialogo con l’autrice. I momenti salienti dell’incontro sono stati accompagnati dalle letture di Simonetta Pozzi, con accompagnamento musicale alla chitarra di Enzo Caridi.

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