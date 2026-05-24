Avs contro il piano sociosanitario regionale: “Nuovo schiaffo ai territori”

Liguria. Il ruolo della sanità nazionale, ligure e spezzina è stato al centro del dibattito di ieri pomeriggio a La Spezia sulle “Carenze strutturali ed emergenze su patologie tempodipendenti”, organizzato da AVS e LeAli a Spezia. Nell’auditorium della biblioteca civica Beghi si sono susseguiti gli interventi di Selena Candia (capogruppo regionale di AVS), Donatella Albini (responsabile nazionale Salute di Sinistra Italiana – AVS), Roberto Centi (capogruppo comunale di LeAli – AVS a La Spezia), Rino Tortorelli (vicesegretario regionale di Cittadinanzattiva Liguria) e alcuni esperti del settore sanitario.

“Il nuovo piano sociosanitario va ad aggravare la controriforma sanitaria, approvata da Bucci lo scorso dicembre e che accentra il potere in un’unica struttura verticistica, ignorando il ruolo dei territori e dei comuni, senza risolvere i veri problemi della sanità ligure e lasciando i sindaci senza risposte”, denuncia Selena Candia, capogruppo regionale di AVS.

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