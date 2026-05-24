Cacciamine, fregata e unità multiruolo. Se scoppia la pace, Italia pronta a guidare il dispositivo navale a Hormuz

Una possibile intesa per una tregua stabile, con la riapertura dello Stretto di Hormuz, potrebbe accelerare i tempi per l’avvio di una missione internazionale di pace nell’area, alla quale l’Italia sarebbe chiamata a svolgere un ruolo di primo piano.

Il nostro Paese, secondo quanto ribadito in queste ore dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, potrebbe fornire un contributo alle operazioni di sminamento e alla messa in sicurezza della navigazione commerciale una volta concluso il conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran. Tajani ha sottolineato come l’Italia sia “pronta a mettere a disposizione l’esperienza maturata nelle missioni navali europee”, citando in particolare l’operazione Aspides, attualmente guidata da Italia e Grecia e finalizzata a garantire la sicurezza dei traffici marittimi nel Mar Rosso.

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