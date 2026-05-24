Carasco: presentazione del libro “Il leone che si fa agnello”

Da Antonella Ghirlanda, Parrocchia di San Marziano – Carasco
La Parrocchia di San Marziano in Carasco è lieta di invitare il pubblico a un incontro speciale con Mons. Giovanni D’Ercole che presenterà il suo ultimo libro “Il leone è agnello – alla ricerca della Verità che salva”.
L’evento che si terrà nella Chiesa parrocchiale alle ore 20.45 (preceduto alle ore 18.00 dalla S. Messa) rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’autore, approfondire i temi del volume insieme al moderatore Padre Mauro Armanino già missionario in Niger.