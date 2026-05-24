Ceriale, successo per il Golden Beach Party 2026 alla Spiaggia di Pippo: presenti oltre 100 Golden Retriever e 200 persone

Ceriale. Successo, domenica 17 maggio, per il Golden Beach Party 2026 organizzato dall’Associazione Golden alla Riscossa Aps e andato in scena alla Spiaggia di Pippo di Ceriale.

“L’edizione 2026 era inizialmente prevista a Savona, con il patrocinio del Comune, ma impedimenti burocratici legati alla gestione della location ne hanno reso impossibile lo svolgimento a pochi giorni dalla data. La risposta dello staff di Golden alla Riscossa Aps è stata immediata: in tempi rapidissimi è stata individuata un’alternativa, riportando l’evento a Ceriale. Una scelta che ha avuto successo anche grazie alla risposta degli associati, che hanno confermato la loro presenza con spirito di fiducia e appartenenza”, spiegano gli organizzatori.

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