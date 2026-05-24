Comunali, affluenza alle 23: cala Lerici, a Levanto superato il 50 per cento

Si chiude con dati in chiaroscuro la prima giornata di voto per le elezioni comunali nei due Comuni spezzini chiamati al rinnovo dell’amministrazione.

Alla chiusura dei seggi delle 23, a Lerici l’affluenza si è attestata al 43,10 per cento, in calo rispetto al 45,75 registrato nella precedente tornata amministrativa.

Trend opposto invece a Levanto, dove il dato finale della giornata ha raggiunto il 52,52 per cento, facendo segnare un aumento rispetto al 51,71 per cento delle elezioni precedenti.

Nel corso della giornata l’affluenza aveva mostrato andamenti differenti nei due Comuni. Alla rilevazione delle 12, a Lerici aveva votato il 16,21 per cento degli aventi diritto, mentre a Levanto il dato era già più elevato con il 18,13 per cento. Alle 19 l’affluenza era salita al 31,97 per cento a Lerici e al 42,12 per cento a Levanto.

Le urne riapriranno domani dalle 7 alle 15 per consentire il completamento delle operazioni di voto. Al termine sarà reso noto il dato definitivo dell’affluenza e inizierà lo scrutinio delle schede.