Dedicata alla pace la festa patronale della parrocchia di Piazza Brin, apertura venerdì con l’imam di Firenze e il vicario generale diocesano

Come ogni anno, la fine del mese di maggio vede in festa per la ricorrenza patronale la parrocchia di Nostra Signora della Salute, detta della Scorza, che si affaccia su piazza Brin, cuore del quartiere Umbertino. La festa, che si terrà da venerdì a domenica prossimi, avrà quest’anno per tema “Pace a voi”. Partenza venerdì 29 maggio alle 17 con un incontro in piazza sul tema “Religioni per la pace”, presenti l’imam di Firenze Izzedin Elzir e il vicario generale della diocesi monsignor Enrico Nuti. Seguiranno, nella chiesa parrocchiale, sul tema “Musica per la pace”, un concerto d’organo alle 18.45 e alle 20.45 un concerto della Gosp – Giovane orchestra spezzzina. Il concerto d’organo, con Jünger Geiger alla tastiera, darà il via alla rassegna 2026 “Il suono del tempo”, a cura dell’associazione César Franck. La rassegna proseguirà poi in numerose altre chiese della diocesi sino al 27 settembre.

Venerdì è prevista una cena in piazza, così come nei giorni seguenti ci saranno ulteriori appuntamenti gastronomici. Sabato, dopo la messa delle 18, è un programma una “cena dal mondo”, con piatti etnici; seguirà alle 21 una serata musicale con il gruppo “Oflog”. Domenica, ricorrenza della festa patronale, alle 11 si terrà la messa solenne del parroco don Francesco Vannini, con la “liturgia delle consegne”. Nel pomeriggio spazio a un torneo di pallavolo, mentre alle 19.30 saranno premiati i vincitori del concorso di disegni. Alle 21 la recita del rosario.

Nel manifesto di invito, pubblicato sulla pagina Facebook della parrocchia, oltre ai programmi delle celebrazioni religiose, culturali e delle iniziative ricreative e gastronomiche, sono riportate alcune parole di papa Leone XIV sul tema della pace, al quale come detto è dedicata la festa di quest’anno.

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