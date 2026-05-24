Domenica di Pentecoste, il vescovo conferisce le cresime in Cristo Re e alla concattedrale di Sarzana

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio e solennità di Pentecoste, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebra la messa pontificale e conferisce le cresime alle 10.30, com’è consuetudine, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Alle 18 celebrerà poi la messa e conferirà le cresime nella basilica concattedrale di Santa Maria a Sarzana. Mentre ieri sera il vescovo ha presieduto, sempre nella cattedrale di Cristo Re, la liturgia della Parola nella Veglia di Pentecoste. In questa occasione ha consegnato ai fedeli presenti la sua lettera pastorale. Nel prossimo fine settimana monsignor Palletti celebrerà messa e conferirà le cresime in altre parrocchie: venerdì alle 17 a Pian di Follo, sabato alle 18 a San Rocco al ponte di Arcola, e domenica alle 10 a Follo Alto.

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