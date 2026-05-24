Eleonora Lintas è la nuova segretaria dei Giovani democratici liguri

Eleonora Lintas, classe 2006, ex coordinatrice degli studenti della Liguria presso il ministero dell’Istruzione e attualmente consigliera municipale a Genova, è stata eletta segretaria regionale dei Giovani Democratici della Liguria al termine del congresso regionale dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico.

“Oggi facciamo ripartire i Giovani Democratici della Liguria dopo una stagione di smarrimento. Questo congresso apre un percorso costituente che porteremo in tutta la regione, uscendo dalle stanze chiuse per tornare tra le persone e nei territori dimenticati. Siamo una generazione di ragazzi e ragazze che vivono in una regione che continua a perdere giovani: nel 2024 oltre duemila sono fuggiti all’estero e quasi 40 mila sono precari o NEET. Davanti a questi dati, il femminismo e la parità di genere diventano per noi battaglie economiche e strutturali: senza indipendenza e lavoro stabile, la libertà non esiste. La recente campagna elettorale per le regionali di Andrea Orlando e le mobilitazioni referendarie dimostrano che c’è una forte domanda di cambiamento e che migliaia di giovani vogliono fare politica dal basso. Noi ripartiamo da qui, con l’ambizione di formare una nuova classe dirigente e il dovere di tornare a essere utili a chi oggi si sente invisibile”, dichiara Eleonora Lintas, neo eletta segretaria dei giovani democratici liguri.

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