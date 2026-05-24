Elezioni amministrative, in provincia di Genova cala l’affluenza: gli aggiornamenti

Genova. Aumenta, seppure di poco, l’affluenza in Liguria nella tornata elettorale che riporta ai seggi i residenti di venti Comuni in tutta la regione per le elezioni amministrative. Dieci quelli in provincia di Genova: Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d’Aveto, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

I cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco, e alle 12 l’affluenza media era del 14,90% contro il 14,69% della tornata precedente di cinque anni fa. Nell’area della Città Metropolitana di Genova l’affluenza però cala: alle 12 di domenica era andato a votare il 13,70% degli aventi diritto contro il 14,95% di cinque anni fa.

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