Il Gassman si riempie di giovani, teatro e meraviglia: arrivano i Saggi del Barone

Borgio Verezzi. Due giornate, quasi ottanta ragazzi in scena, un teatro pieno di energia, studio, emozione e passione. Il 1° e il 2 giugno 2026 il Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi ospiterà I Saggi del Barone, il grande appuntamento finale della Scuola di Teatro della Compagnia del Barone Rampante, che quest’anno porterà sul palco circa ottanta allievi di tutte le età, protagonisti di un intenso percorso artistico e umano costruito durante l’anno.

Un momento centrale e attesissimo per la vita della Compagnia, che da oltre vent’anni rappresenta un importante punto di riferimento culturale e formativo per il territorio, investendo nella crescita artistica e personale dei più giovani attraverso il teatro. Negli anni, la Scuola del Barone Rampante è diventata uno spazio di formazione, incontro e condivisione, capace di accompagnare tanti ragazzi in un percorso di scoperta di sé, del gruppo e della scena.

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