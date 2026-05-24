“Impariamo, giocando, con la protezione civile”: a Boissano una grande giornata educativa dedicata alla sicurezza e alla prevenzione

Boissano. Lunedì 25 maggio il plesso scolastico “Gianni Rodari” di Boissano insieme al nido comunale “U tam tam” saranno protagonisti del progetto educativo “Impariamo, giocando, con la Protezione Civile”, iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione di Protezione Civile/A.I.B. Boissano con la collaborazione dell’amministrazione comunale, del corpo docente e delle associazioni del territorio.

L’evento coinvolgerà l’intero plesso scolastico – nido comunale, scuola dell’infanzia e scuola primaria (circa 180 bambini) – in una giornata speciale dedicata alla cultura della sicurezza, della prevenzione e della protezione civile attraverso attività pratiche, simulazioni, laboratori e momenti ludico-formativi.

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