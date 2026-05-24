Jazz d’autore al Madame Bovary: il 6 giugno sul palco Corradi, Gigliotti e Cidale

Il Madame Bovary di via del Canaletto 343 a Migliarina si conferma non soltanto punto di riferimento per gli amanti del cocktail di qualità, grazie all’esperienza e alla professionalità di Bruno Uberti, ma anche spazio sempre più apprezzato per la musica dal vivo. Sabato 6 giugno il locale ospiterà una serata dedicata al grande jazz con tre musicisti di primo piano della scena contemporanea italiana: Leonardo Corradi all’organo Hammond, Pablo Gigliotti alla chitarra e Matteo Cidale alla batteria.

Leonardo Corradi, originario di Sarzana, è considerato uno dei più interessanti organisti jazz della nuova generazione italiana. Fin da giovanissimo si è distinto per il talento al pianoforte e all’Hammond, costruendo nel tempo uno stile personale che unisce tradizione jazz, swing, soul e funk. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di rilievo internazionale come Fred Wesley e Marta High, storici musicisti di James Brown, oltre a nomi importanti della scena italiana quali Roberto Gatto e Gegè Telesforo. Accanto a lui salirà sul palco Pablo Gigliotti, chitarrista nato a Pietrasanta nel 1997 e già considerato una delle giovani promesse dello strumento. Docente alla scuola di musica “Il Musicante”, ha perfezionato la propria formazione frequentando i corsi di Siena Jazz. Il suo linguaggio musicale spazia con eleganza tra bebop e sonorità moderne, mettendo in luce sensibilità artistica e maturità interpretativa. Completa il trio Matteo Cidale, batterista spezzino tra i musicisti più apprezzati della scena jazz italiana. Avvicinatosi alla batteria all’età di tre anni, nel tempo ha collaborato con artisti di fama internazionale come Scott Hamilton, Harry Allen, Deborah J. Carter, Peppe Servillo, Flavio Boltro e Francesco Cafiso. Parallelamente all’attività concertistica, si è distinto anche come promotore culturale e direttore artistico di festival e jazz club dedicati alla diffusione della musica jazz.

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