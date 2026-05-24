Memorial Day, giornata di celebrazioni a Savona: raccolte numerose sacche di sangue con l’Avis comunale

Savona. E’ stata celebrata ieri, sabato 23 maggio, la seconda giornata del Memorial Day, l’iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) in occasione del 34^ anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

“Ogni anno la manifestazione si arricchisce, abbiamo iniziato ieri ad Albenga con gli studenti – dice il segretario provinciale del Sap Roberto Frumento – ed oggi siamo qua in piazza Mameli con l’AVIS Comunale di Savona. Una splendida giornata per un’esperienza coinvolgente ed importante; il titolo della manifestazione cerca appunto di rappresentarne i valori. La macchina organizzativa ha iniziato presto quest’anno, incontrando il presidente dell’Avis Comunale di Savona Giovanni Donzellini, al quale abbiamo proposto il nostro progetto, che li vedeva coinvolti e che da subito è stato accolto con grande entusiasmo”.

» leggi tutto su www.ivg.it