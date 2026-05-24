Piano operativo intercomunale della Lunigiana, il 28 maggio seminario pubblico sugli esiti del percorso partecipativo

Dopo il parere positivo espresso dalla Conferenza di copianificazione prevista dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014, il percorso verso l’adozione del Piano Operativo Intercomunale (POI) della Lunigiana entra in una fase decisiva. Per condividere con la cittadinanza gli esiti del percorso di partecipazione che ha accompagnato la costruzione del Piano, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana organizza il “Seminario di restituzione degli esiti del processo partecipativo”, in programma giovedì 28 maggio, dalle 15 alle 17, presso il Castello di Terrarossa – Sala Biblioteca, in via Nazionale Cisa 22 a Terrarossa, nel comune di Licciana Nardi.

Il Piano Operativo Intercomunale rappresenta uno strumento strategico per il futuro del territorio lunigianese, traducendo in progetti concreti le linee guida definite dal Piano Strutturale Intercomunale, stabilendo modalità e criteri per la trasformazione, la valorizzazione e la tutela del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla rigenerazione urbana e alla salvaguardia del paesaggio.

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