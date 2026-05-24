Torna anche quest’anno la Motoraviolata, l’appuntamento che unisce la passione per le due ruote al piacere della buona tavola, diventato ormai un riferimento per motociclisti e appassionati di convivialità. L’evento è organizzato dall’Associazione Motociclisti Doc, un gruppo di amici legati da una forte passione per le motociclette e per la condivisione di momenti all’aria aperta, tra motori, amicizia e spirito di aggregazione. L’edizione si svolgerà presso il Parco comunale Sandro Pertini, a Sesta Godano, domenica 7 giugno. Il programma prenderà il via alle 9.30 con l’apertura delle iscrizioni, per poi proseguire alle 11 con la partenza del motogiro: un percorso a andatura turistica, pensato per godersi il paesaggio e la compagnia senza fretta. Il momento più atteso arriverà alle 13, quando i partecipanti potranno gustare i celebri ravioli che hanno reso l’evento conosciuto e amato, diventandone di fatto il simbolo gastronomico. Non soltanto un raduno motociclistico, ma anche un’occasione per ritrovare amici di vecchia data e stringerne di nuovi, in un clima di festa e condivisione che da sempre ne rappresenta lo spirito più autentico. L’evento è aperto a ogni tipo di motocicletta e, per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione ai numeri 349 3422844 e 338 4065193.

L’articolo Pronti per la Motoraviolata 2026? Moto, amicizia e ravioli nel cuore della Val di Vara proviene da Città della Spezia.

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