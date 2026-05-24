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Pronti per la Motoraviolata 2026? Moto, amicizia e ravioli nel cuore della Val di Vara

Pronti per la Motoraviolata 2026? Moto, amicizia e ravioli nel cuore della Val di Vara

Motoraviolata

Torna anche quest’anno la Motoraviolata, l’appuntamento che unisce la passione per le due ruote al piacere della buona tavola, diventato ormai un riferimento per motociclisti e appassionati di convivialità. L’evento è organizzato dall’Associazione Motociclisti Doc, un gruppo di amici legati da una forte passione per le motociclette e per la condivisione di momenti all’aria aperta, tra motori, amicizia e spirito di aggregazione. L’edizione si svolgerà presso il Parco comunale Sandro Pertini, a Sesta Godano, domenica 7 giugno. Il programma prenderà il via alle 9.30 con l’apertura delle iscrizioni, per poi proseguire alle 11 con la partenza del motogiro: un percorso a andatura turistica, pensato per godersi il paesaggio e la compagnia senza fretta. Il momento più atteso arriverà alle 13, quando i partecipanti potranno gustare i celebri ravioli che hanno reso l’evento conosciuto e amato, diventandone di fatto il simbolo gastronomico. Non soltanto un raduno motociclistico, ma anche un’occasione per ritrovare amici di vecchia data e stringerne di nuovi, in un clima di festa e condivisione che da sempre ne rappresenta lo spirito più autentico. L’evento è aperto a ogni tipo di motocicletta e, per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione ai numeri 349 3422844 e 338 4065193.

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