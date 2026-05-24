Salute mentale dei giovani, Riccardo Dalle Luche ospite di CapeSau-nd Radio al Capellini Sauro

Mercoledì 27 maggio dalle 15.15 ci sarà l’ultimo appuntamento radiofonico nell’ambito di CapeSau-nd Radio, la radio degli studenti dell’Istituto Capellini Sauro della Spezia, in onda sul portale di Radio Rogna.

Gli studenti intervisteranno lo psichiatra Riccardo Dalle Luche, psicoterapeuta e professore universitario. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e libri sulle neuroscienze, Dalle Luche è direttore della struttura complessa della psichiatria di Pistoia. Docente di psicopatologia presso la scuola di Erich Fromm, parlerà agli studenti della salute mentale dei giovani. Un relatore altamente qualificato alla radio dei liceali.

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