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Savona, don Camillo Podda nuovo rettore della Cattedrale dell’Assunta

Savona, don Camillo Podda nuovo rettore della Cattedrale dell’Assunta

Generico maggio 2026

Savona. Il vicario generale della Diocesi di Savona-Noli don Camillo Podda sarà il nuovo rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta. La sua nomina e quelle di altri presbiteri sono state rese note dal vescovo monsignor Calogero Marino ieri sera nella chiesa madre diocesana a conclusione della veglia di Pentecoste.

Don Podda (nella foto il primo da sinistra) inizierà il suo nuovo ministero dopo l’estate e assumerà anche la reggenza della Chiesa San Raffaele al Porto. Lascerà le comunità parrocchiali San Dalmazio Martire, nel quartiere Lavagnola, e San Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, dove gli subentrerà come parroco don Francesco Cotta, attualmente vicario ad Albissola Marina e nella frazione Capo di Albisola Superiore.

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