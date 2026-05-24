Scatti dall’elicottero e col parapendio, Lupidi immortala le Cinque Terre. Quella volta che si calò in un vulcano

Si intitola Cinque Terre tra cielo e mare ed è il nuovo libro fotografico di Massimo Lupidi, edito dalla genovese Sagep. “Ho iniziato il lavoro circa cinque anni fa: il proposito era andare ad aggiunger foto recenti per completare il mio archivio di scatti sulle Cinque Terre, che include anche diapositive oggi recuperate e digitalizzate. L’amore mi ha portato su questi lidi e ne sono rimasto incantato. Ho visto cambiare la gente, i paesaggi, il turismo e anche il modo di fotografare. L’occasione che mi ha spinto a pensare a un progetto coeso, scelto, è stato l’anniversario di pubblicazione della raccolta Ossi di Seppia. Io ho casa a Monterosso al Mare, mi ritrovo nelle liriche di Montale, ho avuto voglia di abbinare poesie e foto”, racconta l’autore, che nel volume rivisita i paesaggi della riviera, da Tramonti al Mesco.

“Nasco come pittore e fotografo da che ne ho memoria. Sono autodidatta, penso che la fotografia non sia solo tecnica, ma anche stato d’animo, cuore – dice ancora Lupidi -. E con questa convinzione mi sono specializzato in paesaggi”. Tra quelli entrati nel suo obiettivo, quello dell’Islanda. Qui si è addirittura trovato a fotografare legato con un montacarichi mentre veniva calato nella camera magmatica di un vulcano, attaccato a un aereo ultraleggero sopra un ghiacciaio. Ed era in Romania quando cadde Nicolae Ceaușescu, occasione nella quale si dedicò a scarrare una serie di ritratti umani. Per lui anche un premio al concorso internazionale delle Nazioni Unite ‘Focus on Your World’ durante l’Earth Summit di Rio de Janeiro del 1992, “grazie al quale ho avuto accesso a luoghi ed esperienze uniche, si è aperto un mondo nuovo fatto anche di rapporti con le agenzie” racconta. “Oggi sono tornato al paesaggio, a guardare le Cinque Terre – continua -. Dalle luci d’Islanda alle luci mediterranee c’è una bella differenza. Ho mantenuto la prospettiva: quella dall’alto”.

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