“Anche questa volta è andata bene. Ma servono controlli”. Questo il commento di un signore che osserva. Un grande albero di magnolia è crollato oggi in via Caboto a Sestri Levante, nei pressi di un market e all’ingresso delle case di Arte. Fortunatamente non ci sono stati feriti e non si sono verificati danni ad auto o ad altro. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e personale del Comune per liberare la strada. Ora si dovrà verificare lo stato di salute delle altre piante presenti in zona e prevenire altri crolli improvvisi. Il verde è bello, piace, ha una sua funzione, ma quando è malato occorre sostituirlo con essenze giovani e sane. La sicurezza delle persone è prioritaria.

The post Sestri: crolla una grande albero di magnolia in via Caboto, nessun danno o ferito appeared first on LevanteNews.

» leggi tutto su www.levantenews.it