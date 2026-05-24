Sestri: restauro di antica targa dedicata a Cristian Andersen

Sestri Levante restaura una vecchia targa in cemento, dedicata a Cristian Andersen, risalente alla seconda metà del XX secolo, situata nei pressi di piazza Matteotti in fregio al platano secolare, “prossimo oggetto
di depavimentazione”.
L’intervento di ripristino in concomitanza col Festival Andersen 2026, prevede la pulizia delle superfici “con soluzioni ammoniacali per rimuovere le incrostazioni, il trattamento anti ossido del ferro a vista, l’incollaggio dei frammenti staccati mediante colla epossidica bicomponente e la stuccatura delle superfici e ritocco cromatico delle integrazioni con colori ad acquerello”