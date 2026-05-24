Social network, spunta falso profilo dell’assessore Luca Lombardi su Facebook

Liguria. “Questa mattina ho scoperto che qualcuno ha clonato il mio profilo su Facebook. Andrò immediatamente presso il comando dei carabinieri di Sanremo a denunciare questo increscioso fatto e mi tutelerò attraverso le vie legali”. Lo afferma l’assessore regionale Luca Lombardi.

Aggiunge Lombardi: “Se chi mi segue già su Facebook riceve una mia richiesta di amicizia, o peggio una richiesta di denaro, consiglio di non accettarla, di bloccare e quindi segnalare il messaggio tramite l’apposita funzione”.

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