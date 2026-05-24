Stazione Migliarina, spuntano teli sulla recinzione. I residenti: “Ridicolo palliativo”

Nuove proteste dei residenti di Mazzetta e via Lunigiana a causa dei disagi portati dal potenziamento della stazione di Migliarina per il servizio Cinque Terre Express. Al centro delle polemiche, questa volta, i teli installati da Rfi lungo la recinzione a ridosso delle abitazioni, come risposta alle segnalazioni sulla privacy violata.

Da settimane il comitato spontaneo dei residenti, che raccoglie una novantina di famiglie, denuncia il passaggio dei treni a pochi metri dalle finestre delle case, con i passeggeri che possono vedere direttamente all’interno di cucine e camere da letto. Dopo le proteste e il recente question time in Consiglio comunale, nella giornata di venerdì sono comparsi alcuni teli di plastica fissati alla rete metallica.

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