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Vado Ligure, il 30 maggio iniziativa per lo screening gratuito del rischio cardiovascolare

Vado Ligure, il 30 maggio iniziativa per lo screening gratuito del rischio cardiovascolare

stetoscopio visita cardiologica

Vado Ligure. Sabato 30 maggio, a partire dalle 8.30, la Casa di Comunità di Via alla Costa a Vado Ligure ospiterà la manifestazione “Screening del rischio cardiovascolare”, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute dei cittadini.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Cardiologia del San Paolo insieme al Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia”, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso controlli gratuiti e accessibili a tutta la popolazione.

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