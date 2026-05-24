Vado Ligure, il 30 maggio iniziativa per lo screening gratuito del rischio cardiovascolare

Vado Ligure. Sabato 30 maggio, a partire dalle 8.30, la Casa di Comunità di Via alla Costa a Vado Ligure ospiterà la manifestazione “Screening del rischio cardiovascolare”, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute dei cittadini.
L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Cardiologia del San Paolo insieme al Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia”, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso controlli gratuiti e accessibili a tutta la popolazione.