A10, cantieri e code: situazione complicata tra Spotorno e Finale

Savona/Spotorno. Non c’è pace per le autostrade della Liguria e per i suoi cantieri. Dopo un fine settimana all’insegna del caldo e del sole (in Liguria temperature già oltre i 30 gradi: scatta il primo bollino giallo dell’estate) che ha portato nella nostra riviera tanti turisti anche questo lunedì non ha risparmiato gli automobilisti.

Al momento in cui stiamo scrivendo, ore 17.20, ci sono sulla A10 diversi chilometri di coda. Sono segnalati 6 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure, direzione Ventimiglia, causa lavori.

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