È stata presentata oggi alla Sala della Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza della vicepresidente e assessore alla cultura Simona Ferro, la 29ª edizione del Festival Andersen insieme alla 59ª edizione del Premio Andersen. Dal 4 al 7 giugno Sestri Levante ospiterà il festival, che torna con un nuovo capitolo del percorso dedicato alla trilogia de “Il Tempo”. Il tema scelto per quest’anno è il “Presente”, racchiuso nel titolo “Adesso si sogna”, un programma che intreccia spettacoli, musica, letteratura e arte di strada.
“Adesso si sogna”: a Sestri Levante torna il Festival Andersen tra spettacoli, fiabe e grandi ospiti