COMMENTA
CONDIVIDI

“Adesso si sogna”: a Sestri Levante torna il Festival Andersen tra spettacoli, fiabe e grandi ospiti

“Adesso si sogna”: a Sestri Levante torna il Festival Andersen tra spettacoli, fiabe e grandi ospiti

Andersen Festival 2024

È stata presentata oggi alla Sala della Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza della vicepresidente e assessore alla cultura Simona Ferro, la 29ª edizione del Festival Andersen insieme alla 59ª edizione del Premio Andersen. Dal 4 al 7 giugno Sestri Levante ospiterà il festival, che torna con un nuovo capitolo del percorso dedicato alla trilogia de “Il Tempo”. Il tema scelto per quest’anno è il “Presente”, racchiuso nel titolo “Adesso si sogna”, un programma che intreccia spettacoli, musica, letteratura e arte di strada.

La direzione artistica è affidata al regista e autore Duccio Forzano, che porterà in città numerosi protagonisti della scena culturale e dello spettacolo italiano, tra cui Paolo Belli con la sua Big Band, Paolo Ruffini, Nuzzo e Di Biase, Nadia Terranova, Gabriele Vagnato, Luisa Corna, Pippo Lamberti, Roberta Di Mario e i Black Ball Boogie. Il programma prevede più di 50 appuntamenti gratuiti distribuiti in 10 diverse location cittadine, con la partecipazione di 20 artisti di strada coordinati da Davide Paganini insieme all’Università del Circo di Torino. Cuore storico della manifestazione resta il Premio Andersen – Baia delle Favole, concorso letterario dedicato alla fiaba inedita, che quest’anno ha ricevuto 463 racconti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra gli eventi più attesi figurano il tradizionale corteo dei bambini delle scuole, la cerimonia di premiazione delle fiabe vincitrici e una serie di iniziative speciali dedicate a temi come sostenibilità, Europa, sport e inclusione. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com