“Adesso si sogna”: a Sestri Levante torna il Festival Andersen tra spettacoli, fiabe e grandi ospiti

La direzione artistica è affidata al regista e autore Duccio Forzano, che porterà in città numerosi protagonisti della scena culturale e dello spettacolo italiano, tra cui Paolo Belli con la sua Big Band, Paolo Ruffini, Nuzzo e Di Biase, Nadia Terranova, Gabriele Vagnato, Luisa Corna, Pippo Lamberti, Roberta Di Mario e i Black Ball Boogie. Il programma prevede più di 50 appuntamenti gratuiti distribuiti in 10 diverse location cittadine, con la partecipazione di 20 artisti di strada coordinati da Davide Paganini insieme all’Università del Circo di Torino. Cuore storico della manifestazione resta il Premio Andersen – Baia delle Favole, concorso letterario dedicato alla fiaba inedita, che quest’anno ha ricevuto 463 racconti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra gli eventi più attesi figurano il tradizionale corteo dei bambini delle scuole, la cerimonia di premiazione delle fiabe vincitrici e una serie di iniziative speciali dedicate a temi come sostenibilità, Europa, sport e inclusione. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.