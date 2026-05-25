Alassio: 150 pazienti e la partecipazione di rinomate specialiste britanniche per una settimana dedicata al Parkinson

Alassio. Con la partecipazione di 150 pazienti provenienti dalla Liguria e dalla Lombardia – questi ultimi accompagnati dal dott. Franco Bruno Grassi, neurologo e presidente di AsPI Groane – oltre ad alcune presenze dal Veneto, si sono aperte questa mattina al Palalassio le iniziative di Attività Fisica Adattata specifica per persone con Parkinson promosse dall’assessorato allo Sport del Comune di Alassio.

L’evento si svolge nell’ambito di “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”, la manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria, che per tutto il mese di maggio sta proponendo un ricco calendario diffuso di appuntamenti tra musica, cinema, incontri culturali, sport e attività all’aria aperta.

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