“Anche la tua spesa può fare la differenza”: torna la raccolta alimentare per l’Emporio della Solidarietà

In un gesto semplice come riempire il carrello della spesa può nascondersi un aiuto concreto per chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sabato 30 maggio torna la raccolta alimentare a sostegno dell’Emporio della Solidarietà della Spezia e Sarzana, il market solidale che ogni giorno sostiene centinaia di famiglie del territorio. Sabato 30 maggio torna la Raccolta Alimentare a sostegno dell’Emporio della solidarietà della Spezia e Sarzana, il market solidale nato per sostenere persone e famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica.

Sono oltre 7000 le spese gratuite erogate nel 2025 dall’Emporio della Solidarietà, attivo dal 2013 alla Spezia e, dal 2018, a Sarzana: un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato, gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus, promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana. Per l’intera giornata, oltre 30 supermercati e ipermercati tra La Spezia, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Aulla, Brugnato e altri Comuni del territorio provinciale e della Lunigiana ospiteranno i volontari impegnati nella raccolta. Tra le insegne coinvolte figurano Coop, Conad, Basko, Carrefour, Sigma, Lidl, Doro, Ekom e Tigotà. Il messaggio scelto per l’edizione 2026 è “Anche la tua spesa può fare la differenza”: un invito a trasformare un gesto quotidiano in un aiuto concreto.

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