Bigliettazione elettronica, volontari a bordo dei bus Amt per aiutare a convalidare i nuovi ticket

Genova. Mentre prosegue l’installazione delle nuove validatrici rosse del progetto di bigliettazione elettronica regionale, già presenti su metà del parco bus urbano, i volontari delle associazioni dei consumatori salgono per la prima volta a bordo dei mezzi Amt per aiutare i passeggeri nella fase di convalida, controllo della validità e informazione sull’acquisto del biglietto elettronico. Una mossa che arriva dopo mesi di disagi per le difficoltà legate alla lettura del QR code a bordo dei mezzi.

La novità parte domani, martedì 26 maggio, grazie alla collaborazione con le associazioni dei consumatori. Questa iniziativa è frutto dei tavoli istituzionali condivisi con gli Enti, Regione Liguria e Comune di Genova, l’azienda e le diverse associazioni di categoria.

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