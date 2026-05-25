Cala il sipario sul contest creativo per le scuole spezzine promosso da Baglietto per il “World Boating Day”

Guardare ai giovani per costruire il futuro: è da questa visione, espressa dall’Amministratore Delegato di Baglietto Diego Michele Deprati durante il recente varo dell’imbarcazione top di gamma del brand, che nasce la nuova iniziativa dedicata alle nuove generazioni. Un progetto che intreccia creatività, formazione e cultura del mare, valori da sempre centrali nella storia del cantiere.

Sotto il cappello di Officina Baglietto, marchio del brand dedicato ai progetti formativi, e grazie al supporto attivo di Confindustria La Spezia, del Provveditorato agli Studi e al patrocinio del Comune della Spezia, Baglietto ha lanciato un contest creativo rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune della Spezia e che si inserisce all’interno delle attività celebrative del World Boating Day.

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