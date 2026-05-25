Chiavari: avanti tutta col piano per il decoro urbano

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari



Prosegue il progetto triennale per il decoro urbano promosso dal Comune di Chiavari. Si è appena concluso il primo anno di attività del piano dedicato alla manutenzione delle rastrelliere per biciclette, alla sanificazione delle aree gioco cittadine e alla rimozione del volantinaggio abusivo dall’arredo urbano, con interventi su tutto il territorio comunale.

A eseguirli è la Cooperativa Agricola AVS, incaricata dal Comune nell’ambito del programma seguito dal consigliere delegato al Decoro Pietro Ugo Della Casa Zanardi Landi.

Nel dettaglio, il servizio ha previsto la manutenzione annuale di 174 rastrelliere cittadine, con operazioni di pulizia, sanificazione e gestione delle biciclette abbandonate attraverso un’app dedicata per la catalogazione dei mezzi rimossi. Le operazioni hanno, inoltre, riguardato il ripristino e la pulizia delle aree circostanti, il trasporto dei mezzi presso il magazzino comunale, o in discarica, e l’eventuale riconsegna delle biciclette tramite il comando di Polizia Locale.

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