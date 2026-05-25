Chiavari: l’inclusione sale in cattedra con l’evento “A scuola con Lampadino e Caramella”

Martedì 26 maggio alle 17 presso l’auditorium San Francesco a Chiavari la scuola dell’infanzia Della Torre organizza l’evento “A scuola con lampadino e caramella, fantasia… oltre le barriere”. Un appuntamento dedicato all’inclusione che ha come tema principale il cartone “Lampadino e Caramella” il primo al mondo adatto a tutti i bambini, di cui saranno proiettati alcuni estratti.

Sarà quindi possibile conoscere la Produzione Animundi che ha dato vita a questo cartone animato e interverranno anche Renzo Ronconi, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Della Torre, il vicesindaco Michela Canepa e la referente per la scuola dell’infanzia Della Torre Antonella Banfo. All’evento, che sarà tradotto in LIS, parteciperà anche il Coro Mani Bianche Chiavari Liguria diretto dal M° Titta Arpe.

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