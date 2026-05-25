Cistana retrocede anche con il Bari e a luglio tornerà allo Spezia

Una stagione tutt’altro che da incorniciare per Andrea Cistana, che sabato è retrocesso in Serie C anche con il Bari. Il difensore, che era arrivato in Puglia nel mercato di gennaio, ha assistito da lontano alla retrocessione nei play out della squadra di Moreno Longo, sceso di categoria dopo i due pareggi contro il Sudtirol. Infortunato, Cistana non è sceso in campo, dopo essersi guadagnato il ruolo da titolarissimo nella difesa pugliese nella seconda parte di stagione, tanto da ipotizzare una permanenza in caso di salvezza. Che ora sfuma.

Cistana farà ritorno allo Spezia nelle prossime settimane, diventando uno dei temi del prossimo mercato della squadra bianca. Ci sarà anche lui tra i giocatori da cedere, ad un anno dal suo acquisto, rivelatosi un flop totale. Dopo anni ad un buon livello a Brescia, nonostante qualche problema fisico e diverse voci, era stato contrattualizzato dal diesse Stefano Melissano dopo il fallimento del Brescia, scelto come perfetto sostituto di Nicolò Bertola, che lo Spezia aveva perso a parametro zero.

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