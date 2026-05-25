Da Liberi tutti due giorni di appuntamenti con “Cinque Terre tra cielo e mare” e “Cappuccetto rotto”

Nuovi appuntamenti alla libreria “Liberi tuti”. Si parte giovedì 28 maggio alle 18 presentazione del libro “Cinque Terre tra cielo e mare di Massimo Lupidi”. Cinque paesi color pastello, arroccati su nuda roccia a picco sul mare cristallino che testimoniano l’evoluzione periodica del sole. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore: tra aromi di lavanda e rosmarino, da oltre cinquecento anni, formano le Cinque Terre. Lungo i tortuosi sentieri che si arrampicano lungo la costa e in volo lungo la costa in un susseguirsi di forti emozioni. Speroni di roccia si stagliano nitidi e vigili, costringendo a stento il limite tra cielo e terra e fra mare e terra. Luci, atmosfere, sensazioni e un rapporto stretto tra poesia e natura ove la fotografia interpreta anche l’intrinseco legame di Eugenio Montale con il paesaggio delle Cinque Terre, fonte di ispirazione delle sue liriche di maggior fama. Il volume è stato realizzato con il patrocinio del Parco Letterario e Nazionale delle Cinque Terre, in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla pubblicazione di Ossi di seppia di Eugenio Montale.

Sabato 30 maggio alle 17 si terranno la presentazione e il laboratorio libro Cappuccetto Rotto (Valentina Edizioni) con l’illustratore Roberto Lauciello. Le giornate di Cappuccetto sono sempre piene di impegni; dopotutto, ha un intero ufficio di Bambina Specializzata da gestire. “Porta il cesto alla nonna!”, “Fai tutti i compiti!”, “Recitami la poesia di Natale!”. Ognuno ha una richiesta e tutti contano su di lei, finché un giorno non dice “Basta”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com