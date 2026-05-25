Elezioni comunali nella Città metropolitana di Genova: tra riconferme, ritorni e il “caso politico” di Vobbia

Genova. Si è conclusa la tornata delle elezioni amministrative nei dieci comuni della Città metropolitana di Genova chiamati al voto. Tra conferme, ritorni e ribaltoni, la mappa politica della provincia resta articolata, con sfumature che potrebbero animare l’arena politica per gli equilibri, “delicati”, che legano con un filo rosso Tursi con palazzo Doria. A fare da sfondo alle sfide nei singoli paesi è il dato dell’affluenza, che anche nel genovesato ha mostrato una leggera flessione, ancora una volta specchio del generale disallineamento tra elettori e urne, pur con significative eccezioni locali di forte partecipazione democratica.

Dal punto di vista “geopolitico”, l’area ascrivibile al centrosinistra si aggiudica la guida di sei dei dieci comuni al voto (Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli e Torriglia). Il centrodestra risponde conquistando Zoagli e, soprattutto, mettendo a segno un colpo “pesante” a Vobbia, oltre a blindare la continuità a Casella con la riconferma di Gabriele Reggiardo. La “terza via”, sul solco delle amministrative del 2022, viene tenuta viva con i risultati di Santo Stefano d’Aveto, dove trionfa Mattia Crucioli, ex consigliere comunale genovese di Uniti per la Costituzione.

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