Elezioni, ribaltone a Vobbia: Franceschi battuto. Ed è polemica, Cavo: “Si dimetta da vicesindaco metropolitano”

Vobbia. Cambio della guardia alla guida di Vobbia. Nel piccolo comune dell’entroterra genovese, per un pugno di voti il sindaco uscente Simone Franceschi, di area progressista, è stato battuto dallo sfidante di centrodestra, Giampaolo Ermodatillo, che ha conquistato la poltrona da primo cittadino raccogliendo il 52,94% delle preferenze.

La vittoria è arrivata con uno scarto di 15 voti, per un comune con 386 elettori, dei quali il 67% è andato a votare (259 voti). Il sindaco uscente, Simone Franceschi, si è fermato al 47,06% dei consensi in una sfida che si è rivelata un vero e proprio testa a testa fino all’ultima scheda.

» leggi tutto su www.genova24.it