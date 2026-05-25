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Politica

Elezioni, ribaltone a Vobbia: Franceschi battuto. Ed è polemica, Cavo: “Si dimetta da vicesindaco metropolitano”

Elezioni, ribaltone a Vobbia: Franceschi battuto. Ed è polemica, Cavo: “Si dimetta da vicesindaco metropolitano”

salis cavo franceschi

Vobbia. Cambio della guardia alla guida di Vobbia. Nel piccolo comune dell’entroterra genovese, per un pugno di voti il sindaco uscente Simone Franceschi, di area progressista, è stato battuto dallo sfidante di centrodestra, Giampaolo Ermodatillo, che ha conquistato la poltrona da primo cittadino raccogliendo il 52,94% delle preferenze.

La vittoria è arrivata con uno scarto di 15 voti, per un comune con 386 elettori, dei quali il 67% è andato a votare (259 voti). Il sindaco uscente, Simone Franceschi, si è fermato al 47,06% dei consensi in una sfida che si è rivelata un vero e proprio testa a testa fino all’ultima scheda.

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