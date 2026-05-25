Elezioni Zuccarello: Paliotto è di nuovo sindaco per la terza volta. Il candidato di Forza Nuova non incassa nemmeno un voto

Zuccarello. I giochi sono fatti a Zuccarello, unico comune del savonese chiamato alle urne in questa tornata elettorale, e il verdetto non lascia spazio a interpretazioni. È una vittoria schiacciante quella che riconferma sindaco Claudio Paliotto. Il candidato della lista “Uniti per Zuccarello” ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, portando a casa 132 voti, pari all’80,49% delle preferenze totali.

Dietro di lui, staccato di parecchie lunghezze, si posiziona Gaetano Ferrara. La sua lista “Insieme per Zuccarello” si ferma a 32 voti (19,51%): un bottino dignitoso che gli garantirà comunque la presenza tra i banchi dell’opposizione.

» leggi tutto su www.ivg.it