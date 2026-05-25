Galati saluta il calcio dopo la vittoria playoff del Cisano: “Scelta giusta dopo questa vittoria, non mi allontanerò da questo mondo”

Un addio dal calcio insolito se si pensa che Michele Galati abbia appena compiuto 27 anni. Eppure “la testa più che il cuore” e gli impegni extra campo l’hanno visto appendere gli scarpini al chiodo proprio nell’ultima partita stagionale, quella decisiva per la salvezza del Cisano.

Quinto anno trascorso nelle trafila biancoblù, Galati ha partecipato alla storica promozione del Cisano in Prima Categoria, per lasciarla salva subito dopo la partita contro il Borghetto, vinta in rimonta per 1-2 grazie alle reti dei compagni di squadra Gagliano e Antonelli. Una decisione maturata nel tempo e che sarebbe già dovuta arrivare l’anno scorso, salvo ripensamenti per passare un’ultima stagione dentro al rettangolo verde.

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